Cinsel Yaşam:
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11 Mayıs 2017 Perşembe 21:22

Baba Olmak İsteyen Ceviz Yesin

Baba Olmak İsteyen Ceviz Yesin
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Baba Olmak İsteyen Ceviz Yesin
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Yüksek stres altında ve az hareket edilen bir yaşam tarzında, erkeklerin üreme sağlığı olumsuz etkileniyor. Bunu en kolay şekilde düzeltmenin yolu ise sağlıklı beslenmekten geçiyor” diyor.

Araştırmalar, yapılan sağlıklı diyetler ile erkek kısırlığının etkilerinin azaldığını kanıtlıyor. Yüksek stres altında ve az hareket edilen bir yaşam tarzında erkeklerin üreme sağlığı olumsuz etkileniyor. Ancak araştırma sonuçları, sperm kalitesi ve döllenme şansının Akdeniz diyetinden olumlu yönde etkilendiğini gösteriyor.

AZ YAĞLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLMELİ

Yapılan son çalışmada, 18 ülkeden 35 sağlıklı ve kısırlık sorunu yaşayan erkek üzerinde; sperm sayısı, hareketliliği, şekil yapısı ve genetik durumu değerlendirildiğinde son derece olumlu sonuçlar alındı. Yapılan gözlem çalışmasında; antioksidanlar, E ve C vitaminleri, beta-karoten, selenyum, çinko, omega-3, D vitamini, folik asit, balık, kümes hayvanları, tahıl, meyve ve sebze, az yağlı süt ve yağsız sütün kısırlık sorunu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gözlemlendi. İşlenmiş et, patates, yağlı süt ürünleri, tam yağlı süt, peynir, kahve, gazlı içecekler ve tatlılar açısından zengin bir diyetin ise olumsuz sonuçlara yol açtığı gösterildi.

SPERM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Güncel rakamlara göre, bütün kısırlık türleri arasında yüzde 25’i oluşturan erkek kısırlığı git gide daha önemli bir konu haline geliyor ve çözümü konusunda farklı yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor” diyor.

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Erkek kısırlığında beslenmenin önemi büyük. Akdeniz diyetiyle beslenmenin yanı sıra düzenli ceviz tüketimi de sperm kalitesini artırarak erkek kısırlığını olumlu etkileyebilir.”

ZARARI YOK, FAYDASI ÇOK

Amerika’daki Delaware Üniversitesi’nde yapılan araştırma, günlük 75 gram ceviz tüketmenin; sperm hücrelerinin kalitesini, sperm hareketliliğini ve morfolojisini iyileştirebildiğini ortaya koydu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir,

“Yapılan çalışmalarda, ceviz tüketen kısır farelerin sperm morfolojisinde önemli gelişmeler olduğu tespit edilmiştir. Ceviz, çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşur. Çoklu doymamış yağ asitleri, vücut hücrelerinin gelişimine ve onarılmasına yardımcı olan temel besin maddeleri olarak kabul edilir. Cevizin, sperm sağlığı için faydalı olduğunu biliyoruz. Abartmamak koşuluyla her gün tüketildiğinde zararı yoktur, faydası çoktur” diyor.


 
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