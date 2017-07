Youtube’da yeni rekor! Gangam Style’ı zirveden etti!



Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı müzik klibi tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu oldu. 6 Nisan 2015 yılında yayınlanan video şu anda 2 milyar 897 milyon 568 bin 191 kişi tarafından izlendi. Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı klibi bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran PSY’nin Gangam Style şarkısını 2 milyon 470 bin 869 kişi farkla geride bıraktı.Wiz Khalifa’nın “See You Again” klibinin izlenme sayısı :PSY’nin ‘Gangam Style’ izlenme sayısı:‘See You Again’ şarkısı 2015 yılında ‘Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) ‘ filminin soundtrack’i olmuş ve trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü aktör Paul Walker’a veda niteliği taşıdığı için büyük ilgi görmüştü.İşte şu anda zirvenin sahibi olan o şarkı…