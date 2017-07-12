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12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:13

Youtube’da Yeni Rekor! Gangam Style’ı Zirveden Etti!

Youtube'da Yeni Rekor! Gangam Style'ı Zirveden Etti!
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Youtube’da yeni rekor! Gangam Style’ı zirveden etti!
Wiz Khalifa'nın 2015 yılında yayınlanan 'See You Again' klibi Youtube'nin en çok izlenen videosu oldu.

Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı müzik klibi tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu oldu. 6 Nisan 2015 yılında yayınlanan video şu anda 2 milyar 897 milyon 568 bin 191 kişi tarafından izlendi. Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı klibi bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran PSY’nin Gangam Style şarkısını 2 milyon 470 bin 869 kişi farkla geride bıraktı.

Wiz Khalifa’nın “See You Again” klibinin izlenme sayısı :



PSY’nin ‘Gangam Style’ izlenme sayısı:



‘See You Again’ şarkısı 2015 yılında ‘Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) ‘ filminin soundtrack’i olmuş ve trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü aktör Paul Walker’a veda niteliği taşıdığı için büyük ilgi görmüştü.

İşte şu anda zirvenin sahibi olan o şarkı…







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