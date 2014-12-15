YouTube’da GIF Dönemi

YouTube’un kullanıcılarına sitede bulunan videoları GIF olarak da paylaşabilmelerine imkan verecek bir proje üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.



Google’ın popüler video paylaşım platformu Youtube’un sitedeki videoların GIF olarak paylaşılmasına imkan sağlayacak bir projeyi test ettiği iddia ediliyor.



Sitede bulunan videoların paylaşılmasına imkan veren YouTube’un yeni bir paylaşım yöntemi üzerinde çalıştığı ve projenin kullanıma girmesi durumunda kullanıcıların sitede bulunan videoları GIF olarak da paylaşabileceği öne sürülüyor.









Proje kapsamında şu an için sadece 2 YouTube kanalında söz konusu paylaşım opsiyonu bulunuyor. grafik değiştirme biçimi olarak bilinen GIF, kullanıcıların bir videoyu sıkıştırarak küçültmesi ile meydana geliyor.



Henüz test aşamasında olan yeni uygulamanın ne zaman kullanıma gireceği ise şu an için bilinmiyor.