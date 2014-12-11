Youtube Çevrimdışı Video Desteği Geldi

Uzun bir süredir gündemde olan YouTube'un mobil uygulamasına çevrimdışı video izleme desteği nihayet geldi.





Google, uzun bir süredir konuşulan YouTube'a çevrimdışı video izleme desteğinin getirildiğini nihayet duyurdu. Ancak bu uygulama maalesef sadece belirli ülkelerde geçerli olacak. En azından ilk aşamada.



YouTube'un kota dostu olan bu uygulaması şimdilik sadece Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de geçerli olacak. Sadece Android kullanıcıları için geçerli olan bu güncelleme, YouTube da bulunan bir çok popüler videoyu içerecek.



ÇEVRİMDIŞI İZLEME NASIL GERÇEKLEŞİYOR?





Çevrimdışı izleyebileceğiniz videolar, başına konumlandırılan bir simge anlaşılabilecek ve siz bu videoları bir defa açtığınız taktirde 48 saat süresince internet erişiminiz olmasa bile izleyebileceksiniz.



Peki niye bu üç ülke diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Google'ın ilk olarak çevrimdışı video izlemeyi bu ülkelerde aktif etmesinin sebebi, Asya ülkelerinde oldukça yüksek olan internet kullanımına karşılık hız konusunda oldukça zayıf olmaları.



Yeterli altyapıya sahip olamayan Asya ülkelerinde Google bu sayede hem internet erişimine yardımcı olmayı hem de yeni projesi ucuz maliyetli Android One telefonlarının kullanımını arttırmayı hedefliyor.