banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Zamlar devam ediyor!
Son Dakika
ARPA’YA VE SÜT’E ZAM!
İş kazası
İŞ KAZASI: 1 YARALI
Hırsız turist tutuklu yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Sapık anne ihraç edildi
SAPIK ANNE İHRAÇ EDİLDİ
banner282
Flaş Haber
Zamlar devam ediyor!
Kapat

Yoğurtun yeni bir faydası daha çıktı

Bilim insanları, yoğurt ve obezite arasında ilişkiyi araştırırken ilginç bir durumla karşılaştılar.

Yoğurtun yeni bir faydası daha çıktı

Bilim insanları, yoğurt ve obezite arasında ilişkiyi araştırırken ilginç bir durumla karşılaştılar.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:03
Yoğurtun yeni bir faydası daha çıktı

Yapılan araştırmalar sonucunda her gün bir kase tüketilen probiyotik yoğurtların afrodizyak etkisi yarattığı belirlendi.

İlk olarak yoğurtla beslenen farelerin tüylerinin daha parlak ve 10 kat daha gür olduğunu fark eden bilim adamları, yoğurtla beslenen erkek farelerin dişi bulmakta hiç zorluk çekmediğini ortaya çıkardı.

Bu erkek farelerin testislerinin yüzde 15 daha büyük olduğu, dişilerin ise daha iri yavrular dünyaya getirdiği görüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim adamları, probiyotik yoğurttaki yararlı bakterilerin fareleri daha sağlıklı hale getirdiğine, dolayısıyla da bu durum sonucunda farelerin üreme mekanizmalarını olumlu yönde etkilediklerini ortaya çıkardılar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA duyurdu, astronotlar seferber oldu… Sızdırıyor!
NASA duyurdu, astronotlar seferber oldu… Sızdırıyor!
Dünyanın en hızlı şarj olan telefonları
Dünyanın en hızlı şarj olan telefonları
Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…
Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…
Apple 16 yaşındaki liseli tarafından hacklendi!
Apple 16 yaşındaki liseli tarafından hacklendi!
“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…
“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…
İşte Apple'ın son bombası: Yeni iPhone ortaya çıktı!
İşte Apple'ın son bombası: Yeni iPhone ortaya çıktı!
Windows kullananlar dikkat! Kapkaranlık olacak…
Windows kullananlar dikkat! Kapkaranlık olacak…
Meteoroloji dairesi açıkladı!
Meteoroloji dairesi açıkladı!
Whatsapp'ta paralı dönem başladı
Whatsapp'ta paralı dönem başladı
Toprak artık daha fazla karbondioksit salıyor
Toprak artık daha fazla karbondioksit salıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim