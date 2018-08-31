Yoğurtun yeni bir faydası daha çıktı

Yapılan araştırmalar sonucunda her gün bir kase tüketilen probiyotik yoğurtların afrodizyak etkisi yarattığı belirlendi.

İlk olarak yoğurtla beslenen farelerin tüylerinin daha parlak ve 10 kat daha gür olduğunu fark eden bilim adamları, yoğurtla beslenen erkek farelerin dişi bulmakta hiç zorluk çekmediğini ortaya çıkardı.

Bu erkek farelerin testislerinin yüzde 15 daha büyük olduğu, dişilerin ise daha iri yavrular dünyaya getirdiği görüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim adamları, probiyotik yoğurttaki yararlı bakterilerin fareleri daha sağlıklı hale getirdiğine, dolayısıyla da bu durum sonucunda farelerin üreme mekanizmalarını olumlu yönde etkilediklerini ortaya çıkardılar.