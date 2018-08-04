Yılan oyunu efsanesi geri dönüyor!

Nokia telefonlarının üretim hakkını elinde tutan Çinli HMD Global, klasik yılan oyunu artırılmış gerçeklik ile günümüze uyarlıyor.

Snake Mask ve Snake Real World filtreleri efsane oyunu, yeni nesil oyun severlerle buluşturuyor. Oyunun bağımlılık yapan temel özellikleri aynı kalırken eğlenceli bir AR dokunuşu geliyor: Artık oyuncular elma yiyen Yılan olabiliyor. Snake Mask, Yılan'ı mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaştırabilmek için yeni Facebook AR kamera teknolojisinden yararlanıyor.

Hayvanat bahçesi, plaj ya da uçakta, nerede olursanız olun Facebook kamerası ile Yılan'a dönüşmek mümkün. Ayrıca Facebook Canlı Yayın entegrasyonu sayesinde oyun canlı olarak Facebook'ta yayınlanabilir ve arkadaşlar da aksiyona katılabilir.

Yepyeni Snake Mask, oyuncuların kendilerini efsanevi Yılan karakterine dönüştürmesine olanak sağlamak için Android sistemli Nokia akıllı telefonlarının ön kamerasını kullanıyor, böylece oyuncunun yüz hareketlerine tepki veriyor. Snake Real World ise arka kamerayı etkinleştiriyor. Facebook Kamera ile ulaşılabilen kamera efekti, sadece Nokia akıllı telefonlar üzerinde değil dünya çapında tüm Android ve iOS telefonlarda kullanıma sunuldu.

HMD Global, oyuncuları oyunu oynadıkları en sıra dışı mekanları #imasnake2 etiketini kullanarak paylaşmaya davet ediyor.