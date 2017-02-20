Yeni Nokia 3310'un İlk Görüntüsü!



Nokia, belki de tarihin en sevilen ve en dirençli telefonu olan 3310'u yeniden piyasaya sürecek.Söz konusu haberden günler sonra yeni Nokia 3310'a ait olduğu iddia edilen görüntü internette yer buldu. Şirketten sızdırıldığı iddia edilen kare modelin tasarımını gözler önüne seriyor. Ancak bu karenin doğruluğu henüz resmi kaynaklarca teyit edilmiş değil.İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen ve mobil telefonların modern çağını başlatan modellerden olan 3310, çok uzun pil ömrü sağlaması ve neredeyse parçalanamaz, sağlam bir kasaya sahip olması sebebiyle yeniden satılacak.Şİrkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 3310’un yeni versiyonun 75 ila 150 dolar arasında bir fiyata satılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması planlanıyor.Yeni 3310’un “Mobil Dünya Kongresi” isimli teknoloji fuarında kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor. 27 Şubat tarihinde start alacak olan MWC 2017, 2 Mart'ta sona erecek.3310’un yeni üretimi bulunmamasına rağmen, ABD’de halen Amazon kullanıcıları tarafından satılabildiği görülebiliyor.3310’un basit özelliklere sahip olmasına rağmen, kullanıcıların vazgeçemediği “Yılan” gibi oyunları bulunmakta. “Yılan” uzun yıllar çok popüler olması dolayısıyla, akıllı telefonlarda da dahi kullanıcılara sunuldu.Tarihin en güvenilir ve dayanıklı telefonu olarak düşünülen Nokia 3310 milyonlarca kullanıcının da gönlünde yer etti.Finlandiyalı teknoloji markası Nokia uzun süre mobil telefon piyasasını domine etmesine rağmen, akıllı telefon dünyasına ayak uydurmakta zorlanmış ve Microsoft’a satılmıştı.