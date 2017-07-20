Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı?



Nokia'nın efsane modeli yeni nesil 3310, JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu. Yeni Nokia 3310, bükülme, çizilme ve yanma testlerine bakın nasıl tepki verdi?Cihazları dayanıklılık testine tabi JerryRigEverything adlı Youtube kanalı da yeni Nokia 3310'u sağlamlık testine soktu. Yayınlanan videoda Nokia 3310, çizildi, büküldü ve çakmakla yakıldı. Peki yeni Nokia 3310 eskisi gibi sağlam mı?Yeni Nokia 3310, plastikten yapılmış olmasına ve ucuz fiyatına rağmen, testlerde başarılı oldu. Tabii ki, tamamen plastik olduğu için kolayca çizildi ve beklendiği gibi yanık testi esnasında ekranın dış tabakası biraz eridi.