Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:38

Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı?

Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı?
Nokia'nın efsane modeli yeni nesil 3310, JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu. Yeni Nokia 3310, bükülme, çizilme ve yanma testlerine bakın nasıl tepki verdi?

Cihazları dayanıklılık testine tabi JerryRigEverything adlı Youtube kanalı da yeni Nokia 3310'u sağlamlık testine soktu. Yayınlanan videoda Nokia 3310, çizildi, büküldü ve çakmakla yakıldı. Peki yeni Nokia 3310 eskisi gibi sağlam mı?

Yeni Nokia 3310, plastikten yapılmış olmasına ve ucuz fiyatına rağmen, testlerde başarılı oldu. Tabii ki, tamamen plastik olduğu için kolayca çizildi ve beklendiği gibi yanık testi esnasında ekranın dış tabakası biraz eridi.


 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte YouTube'un Yeni Özelliği! İşte YouTube'un Yeni Özelliği!
Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli Virüs Geri Döndü! Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli...
Facebook'tan WiFi Bulucu! Facebook'tan WiFi Bulucu!
İklim Değişikliği Uçak Yolculuklarını Daha Da Zorlaştıracak İklim Değişikliği Uçak Yolculuklarını Daha...
Sivrisinek Isırıklarına Karşı Teknolojik Çözüm Sivrisinek Isırıklarına Karşı Teknolojik Çözüm
Samsung'tan Yeni Telefon: Galaxy On Max Samsung'tan Yeni Telefon: Galaxy On Max
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İşte YouTube'un Yeni Özelliği!

Haberi Oku