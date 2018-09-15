Yeni iPhone’ları böyle eleştirdi: ‘Apple’daki oğlanlar, boyut takıntınız var ama performans da önemli’

Yaklaşık 19 santimlik uzunluğa sahip olan iPhone XS Max modelinin kadınların ihtiyaçlarına ve kullanımına uygun olmadığı görüşünde olan kadınlar Apple’a tepkili.

Apple’ın çıkardığı iPhone XS Max modeli ile kadın kullanıcılarının ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini belirten kadın hakları aktivisti Caroline Criado-Perez, İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanı yakınlarında bulunan Millicent Fawcett heykeli önünde konu hakkında bir protesto başlattı.

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Criado-Perez, “Apple’ın bir kez daha ortalama bir kadın eline uygun bir model üretmeyi başaramadı” yorumunda bulundu. Apple yönelik sert açıklamalarda bulunan Criado-Perez, “Senin derdin ne Apple? Kadınlar da akıllı telefon satın alıyor. Aslında, kadınlar erkeklerden daha fazla iPhone satın alıyor. Bizim vücut boyutlarımıza göre dizayn et” dedi.

iPhone XS modelini kast ederek “Küçük modellerin bile rahatsız edici olması muhtemel” diyen Criado-Perez, “Aşırı kullanım sonucu kas veya elde meydana doku rahatsızlıklarına yol açabilecek bu modeli kim geliştirdi” sözleri ile sitem dolu bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılan konu hakkında açıklama yapan Kadınların Eşitliği Partisi lideri Sophie Walker, “Apple’daki oğlanlar, hepinizin boyut konusunda takıntılı olduğunuzu biliyoruz. Fakat, performans da önemli” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Düzenlediği kampanya hakkında The Independent’a açıklamalarda bulunan Criado-Perez, ‘Apple’ın şeytanice ve kasıtlı olarak ortalama bir kadın eli için oldukça büyük ve yaralanmalara sebep olabilecek bu telefonları ürettiğini söylemediğini’ dile getirdi.

“Apple, sadece dünya nüfusunun yüzde 50’sinin kadın olduğunu hatırlamakta başarısız olan bir endüstrinin ve dünyanın parçasıdır” diyen aktivist, “Sadece erkek vücutlarda test edilen ilaçlardan, bir dönem izleyiciyi dahil etmeyi unutan iPhone’lara, kadınlar için tasarım yapmayı unutmak tamamen normaldir. Ama bu demek değil ki her şey yolunda” yorumunda bulundu.

Apple’ın tüketici grubunu iyi analiz edemediğini vurgulayan Criado-Perez, “Araştırmaların kadınların erkeklerden daha fazla iPhone satın aldığını gösteriyor olmasına rağmen, şirketin, yeni telefon modellerini tasarlarken kadın müşterilerinin beklentilerini dikkate almaması oldukça garip” dedi.

‘TEKNOLOJİ FİRMALARI TÜM GRUPLARI HESABA KATMALI’

Telegraph gazetesine açıklamalarda bulunan İşçi Partisi Parlamento Üyesi Jess Phillips de teknoloji şirketlerinin nadiren kadınlara ürün tasarladığını kabul ederken, “Birçok teknolojik gelişme ve teknolojik gelişmeye bağlı üretilen ürünlerin dizaynı için belirlenen standartlar, erkekler esas alınarak yapılıyor. Teknoloji firmaları, ürünlerini tasarlarken bütün tüketici gruplarını hesaba katmalı” yorumunda bulundu.

IPHONE XS MAX, APPLE’IN ŞİMDİYE KADAR ÜRETTİĞİ EN GENİŞ EKRANA SAHİP

Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en pahalı ve en geniş ekrana sahip olan iPhone XS Max modeli, geçen satışa sunulan iPhone 8 Plus modelinden 2.5 santim daha uzun olduğu belirtildi.

Öte yandan Apple, yaptığı açıklamada, iPhone X, iPhone 6S, iPhone SE modellerinin doğrudan satışını durdurduğunu açıklamıştı. iPhone SE modeli 10.1 santimlik uzunluğu ile son çıkan modeller arasında en küçük ekrana sahip telefon olarak biliniyordu.