Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yeni iPhone bir günde tükendi

Kullanıcıların yoğun ilgisine dayanamayan iPhone 4S'ler tükenince, önsipariş alımı da durduruldu.

Yeni iPhone bir günde tükendi

Kullanıcıların yoğun ilgisine dayanamayan iPhone 4S'ler tükenince, önsipariş alımı da durduruldu.

09 Ekim 2011 Pazar 12:47
Yeni iPhone bir günde tükendi
banner238

Apple'ın "dağ fare doğurdu" yorumlarına yol açan yeni akıllı telefonu iPhone 4S, sadece 12 saat içinde 200 bin sattı. Kullanıcıların yoğun ilgisine dayanamayan iPhone 4S'ler tükenince, önsipariş alımı da durduruldu.

Apple'ın Salı akşamı iPhone 4S'i duyurmasıyla birlikte cihazın önsipariş dönemi de başladı. Sadece 12 saat içinde iPhone 4S, 200 bin satmayı başardı.


Aynı süreci bir önceki model iPhone 4 için de değerlendiren Apple'dan yapılan açıklamada, ilk 24 saat içinde iPhone 4'lerin 600 bin adet önsipariş aldığını kaydetti.

Bu açıklamanın ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören iPhone 4S'in önsipariş dönemi de sona erdi. Zira Apple, telefonun resmen satışa sunulacağı tarih olan 14 Ekim'e kadar stok yetersizliği dolayısıyla sipariş alımını durdurmuş durumda.

Apple'ın iPhone 4S lansmanını yapmasıyla birlikte Apple eleştiri oklarına hedef olmuş, iPhone 5'i duyurmadığı için kullanıcıların tepkisini çekmişti. Birkaç yeni özellikle yeni bir iPhone 4'ü kullanıcılara sunan Apple'ın gelecek yılın sonuna kadar iPhone 5'i duyurmayacağı sanılıyor.

Son Güncelleme: 09.10.2011 12:47
Anahtar Kelimeler:
AppleIphone 4S
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim