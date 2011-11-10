Yeni ASIMO Bağımsız Hareket Ediyor

İnsansı robot ASIMO'nun son modeli tanıtıldı. ASIMO, dünyanın ilk 'bağımsız davranış kontrolü' teknolojisine sahip robotu oldu. Yeni modelin, nükleer krizin yaşandığı Fukuşima Santrali'nde dahi görev alabileceği belirtiliyor.



İnsanlarla tokalaşabilen, ayağıyla topa vurabilen robot, ileri teknoloji ürünü yeni özellikleri sayesinde bir operatöre ihtiyaç duymadan kendi davranışlarını yönetebiliyor. "Otomatik"ten "özerk" hale geçiş yapan ASIMO, çevresindeki insanların konuşmalarına ve hareketlerine göre tepkilerini kendisi tayin edebiliyor. Robot, 3 farklı kişinin konuşmasını ayırt edip bunlara göre davranabiliyor.



Tek ayak üzerinde dengesini sağlayabilen 130 santimetre uzunluğundaki ASIMO, saatte 9 kilometre hızla koşabiliyor. Eski modellere göre 6 kilogram daha hafif olan 48 kilogram ağırlığındaki robotun elleri ve parmakları da artık daha "duyarlı". ASIMO, parmaklarını kullanarak işaret diliyle konuşabiliyor. Sıvıları kaplara kolaylıkla boşaltabiliyor. Görsel ve dokunsal algılayıcılarını kullanan robot, 57 derecelik açı içerisinde özgürce hareket edebiliyor.



Çevre şartlarına adapte olabilmesi için yapay zekası ve fiziksel yetenekleri geliştirilen ASIMO, ofis ya da halka açık yerlerde pratik bir şekilde kullanılabilecek duruma geldi. Honda yetkilileri, robotun, Fukuşima Nükleer Santrali'nde olduğu gibi insanların girmesi riskli bölgelerde çalışabileceğini açıkladı.

Honda, insanlara yardım edebilecek ve günlük hayata olumlu bir şekilde etki edebilecek ideal ASIMO'ların geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.