Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:49

Yeni 3310'un Fiyatı Belli Oldu!

Yeni 3310'un Fiyatı Belli Oldu!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Yeni Nokia 3310'un tüm özellikleri!
2017 model Nokia 3310'nun teknik özellikleri nasıl olacak?


Sağlamlığı ile dillere destan olmuş Nokia 3310 cep telefonu yeniden dirilecek. Modern Nokia 3310 telefonun MWC 2017’de resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Eğer, Nokia 3310’un süslü bir kamera ve özelliklerle geleceğini düşünüyorsanız unutun. Nokia 3310’un 2017 dönüşü ile ilgili bilgiler sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından geldi.

@evleaks'a göre, yeni Nokia 3310 (2017 baskısı ya da her ne adlandırılmışsa) eski Series 30 arabiriminde çalışan kök cihazlarına geri dönecek. Bununla birlikte, bir renkli ekranı olacak.

Nokia 3310 ikinci gelişinde farklı renk seçenekleri ile karşınıza çıkacak ve ön kapaklarını değiştirebileceksiniz. Evan Blass, ve geçen yılın sonunda açıkla yeni Nokia 150 ile orijinal Nokia 3310’un karışımı olacağını söyledi.

Çoğu modern telefonun aksine, yeni Nokia 3310'un en büyük avantajı, saatler yerine günlerle ölçülen bir batarya ömrünün olması.

Son olarak telefon çeşitli renklerde gelecek ve HMD, modern Nokia 3310'u siyah, mavi, gri, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle başlatacak. Nokia 3310’un 59 € fiyat etiketi ile geleceği de onaylandı.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Nokia 3310'un İlk Görüntüsü! Yeni Nokia 3310'un İlk Görüntüsü!
Ailenizle Geçirdiğiniz Vakti Ölçen Akıllı Saat Ailenizle Geçirdiğiniz Vakti Ölçen Akıllı Saat
Facebook Kullanıcılarına İş Bulacak Facebook Kullanıcılarına İş Bulacak
Bu Haberi Facebook Kullanıcıları Sevmeyecek Bu Haberi Facebook Kullanıcıları Sevmeyecek
Film ve Diziler İçin Altyazı Aramak Tarih Oluyor Film ve Diziler İçin Altyazı Aramak Tarih Oluyor
Elektronik Haplar Geliyor! Elektronik Haplar Geliyor!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yeni Nokia 3310'un İlk Görüntüsü!

Haberi Oku