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Yapay zekanın mucidi öldü

Yapay zekanın mucidi olarak da bilinen John McCarty, hayatını kaybetti

Yapay zekanın mucidi öldü

Yapay zekanın mucidi olarak da bilinen John McCarty, hayatını kaybetti

26 Ekim 2011 Çarşamba 08:31
Yapay zekanın mucidi öldü
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Yapay zeka kavramını hayatımıza sokan ve yine yapay zeka üzerine yapılan hesaplamalarında kullanmak için ilk programlama dili Lisp'i geliştiren Stanford Üniversitesi profesörü John McCarty, dün hayata veda etti.

Hayatı boyunca yoğun olarak matematik bilimi üzerine eğilen ve McCarty, yapay zeka ürünlerinin insanlarla birebir iletişime geçmesi gerektiğine inanıyordu.

Stanford Üniversitesi'ne geçerek ilk yapay zeka laboratuvarını kuran McCarty, profesörlük görevini 2000 yılında bırakarak emekli olmuştu.

Son Güncelleme: 26.10.2011 08:31
Anahtar Kelimeler:
ZekaMucidYapayJonhMcCarty
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