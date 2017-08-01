Bilim & Teknoloji:
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01 Ağustos 2017 Salı 17:15

Yapay Zeka Facebook’u Korkuttu Çalışmalar Durduruldu!

Yapay Zeka Facebook’u Korkuttu Çalışmalar Durduruldu!

Yapay Zeka Facebook'u Korkuttu Çalışmalar Durduruldu!
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Facebook bir süre önce yapay zeka üzerine çalışmalar yapmaya yoğunlaşmıştı fakat programların kendi dilini geliştirmesi sebebiyle Faceboook mühendisleri yapay zeka çalışmalarını aniden durdurdu.

Yapay zeka teknoloji durmadan ilerlerken yapay zekanın hangi boyutlara ulaşabileceğinin tahmin edilmemesi birçok kişiyi korkutuyor. Serseri bir yapay zeka yazılımının bir anda dünyaya zarar vermeye başlamasından endişe edenler azımsanamayacak düzeyde. Facebook’un geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay bu konuyu kanıtlar nitelikte.

KENDİ DİLLERİNİ OLUŞTURDULAR
Facebook’un yapay zeka geliştirdiği laboratuvarlardan birinde, iki program, insanların anlayamadığı bir dil oluşturup aralarında iletişim kurmaya başladılar. Buradaki oldukça açık tehlike şöyle: botlar kendi aralarında iletişim kurduklarında bunu bizim anladığımız şekilde yapmak yerine tamamen anlamsız ama çok yüksek verimli bir dille yapmayı tercih ediyorlar. Kendileri için en uygun şekli belirleyen iki bilgisayarın yaptığı iş,teknik açıdan etkileyici gözükse de korkutucu gerçekleri gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg yapay zeka konusunda Elon Musk’la tartışmaya girmişti. Yapay zekanın zararlı olmadığını savunan Zuckerberg’in bu olay sonrasında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.


 
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