Yapay Zeka Facebook’u Korkuttu Çalışmalar Durduruldu!

Yapay zeka teknoloji durmadan ilerlerken yapay zekanın hangi boyutlara ulaşabileceğinin tahmin edilmemesi birçok kişiyi korkutuyor. Serseri bir yapay zeka yazılımının bir anda dünyaya zarar vermeye başlamasından endişe edenler azımsanamayacak düzeyde. Facebook’un geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay bu konuyu kanıtlar nitelikte.Facebook’un yapay zeka geliştirdiği laboratuvarlardan birinde, iki program, insanların anlayamadığı bir dil oluşturup aralarında iletişim kurmaya başladılar. Buradaki oldukça açık tehlike şöyle: botlar kendi aralarında iletişim kurduklarında bunu bizim anladığımız şekilde yapmak yerine tamamen anlamsız ama çok yüksek verimli bir dille yapmayı tercih ediyorlar. Kendileri için en uygun şekli belirleyen iki bilgisayarın yaptığı iş,teknik açıdan etkileyici gözükse de korkutucu gerçekleri gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg yapay zeka konusunda Elon Musk’la tartışmaya girmişti. Yapay zekanın zararlı olmadığını savunan Zuckerberg’in bu olay sonrasında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.