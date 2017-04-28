Yapay Rahimde Kuzu Büyütüldü!



Philedelphia Çocuk Hastanesinde yapılan araştırmada, araştırmacılar, doğum öncesi sıvıyı taklit eden bir madde ile dolu rahim benzeri bir ortam geliştirdi. ‘Biobag' adı verilen ve memeli organizmaların gelişmesi için gerekli tüm şartları sağlayan bu yapay keseye bir kuzu embriyosu konuldu ve büyüme süreci takip edildi.GELİŞİM GAYET SAĞLIKLIGebelik süresinin ardından rahim benzeri kesede geçen birkaç haftalık sürede oldukça sağlıklı gelişim gösterdikleri gözlemlendi. Isısı ve iç plazması sürekli olarak kontrol altında tutulan kesede kuzunun tüm iç organları ve beyni gelişti. Çalışmanın hedefi erken doğan bebeklerin gelişimini tamamlamasına yardımcı olmak. Doktorlar aynı zamanda annenin kalp atış seslerini simüle ederek yapay rahimde bebeğin duymasını istiyor.