"Yakın Gelecekte İstediğiniz Her Şeyi Yapabilen Bir Makine Olacak!"

Bundan 40 yıl sonra dünyayı nerede görüyorsunuz? Yine o elimizdeki muhteşem cep telefonlarına bağımlı bir şekilde yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa bu tarz teknolojik cihazlara çok farklı bir anlam mı kazandıracağız? BBC’de sunduğu programla adından söz ettiren James Burke’e göre en erken 2042 yılında nanofabrikatörler kurulacak. Bu fabrikalar istenilen “her şeyi” yapmamızı sağlayacak. 3 boyutlu yazıcıların gelecekte yalnızca ham madde ile yemek dahil her şeyi yapabildiğini düşünün. İşte Burke’ün hayal ettiği gelecek tam olarak bu şekilde.

Bilgisayarların yıllar önce koskoca fabrika boyutlarında olmasına rağmen günümüzde cebimize sığması gibi bu nanofabrikatörler de yıllar içerisinde sürekli küçülerek avucumuza sığacak boyutlara gelecektir. Küçücük bir nanofabrikatörün, drone misali uçarak sizin için son model bir araba tasarladığını düşünebilirsiniz. Arabanız varsa sizin için nefis kokan bir biftek geliştirebilir.

Bunun için yapmanız gereken tek şey makine ve bu makinenin kullanacağı ham maddenin olması. Toprak, su gibi ham maddeleri koyarak çok güzel bir yemek yapabilirsiniz. Sonuçta, bütün bu yiyecekler topraktan gelmiş durumda. Haliyle, toprağı ham madde olarak alıp atomları doğru şekilde yeniden yerleştirirsek her türlü maddeyi yapabiliriz.

Makine, teknik olarak ham maddeleri alıp moleküllerine ayırarak istediğiniz bir şeye çevirebilecek. Bu şey bir telefon, uçan araba veya mandalina olabilir.

Kulağa biraz abartı geldiğini tahmin ediyorum, ancak bundan 50 yıl önce günümüzde elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların gerçek olacağına da kimse inanmazdı. Ama şu anda tüm dünyaya anında ulaşım sağladığımız bilgiler akıl almaz düzeylere ulaşmış durumda.

Dünya Sistemi Değişir

Elbette böyle bir makinenin keşfi, internetten sonra en büyük keşif olacaktır. İnternetin bilgi erişimini gerçek fiziksel nesnelere çevirecek bu makine dolayısıyla bildiğimiz ülkelerin pek çoğu yok olacak ve dengeler olduğu gibi değişecektir. Burada, dünya üzerinde satılan milyarlarca üründen bahsediyorum. Binlerce meslek ölecek ve birkaç tane büyük meslek ortaya çıkacak. Bu makineler sayesinde yaptığımız aletler ve atom altı parçacağın gücü sayesinde çok daha uygun yakıtlarla uzay yolculukları yapılabilecek ve ham maddeler uzaydan Dünya'ya getirilmeye başlayacak. Belki de uzayda gerçekten Asgardia gibi özgür ülkeler kurulacak. Böyle bir gelecekte en değerli meslek grubu tasarımcılar olacaktır. Bir ürün satın almak yerine tasarımcıların geliştirdiği şablonlar doğrultusunda hareket edeceğiz.

Nanofabrikatörlerin ortaya çıkması demek, insanlığın dünyaya bağımlı kalmayacağı anlamına geliyor. Çünkü suyumuzu, havamızı kalkanlarımızı bu aletler yardımı ile yapabileceğiz. Örneğin, Mars’ta koloni kurmak için yalnızca birkaç ham maddeye ve nanofabrikatöre ihtiyacımız olduğunu düşünün. Mars’ta bulunan kaynakları kullanarak kendimize devasa şehirler yapabiliriz.

Peki, sizce dünya bu şekilde şekillendiği zaman ne olacak? Yorumlarınızı Bekliyoruz