banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112007
ALTIN
157.361
DOLAR
3.8147
STERLİN
5.1015
EURO
4.5273
"Yakın Gelecekte İstediğiniz Her Şeyi Yapabilen Bir Makine Olacak!"
“BAFRA EMİRNAMESİ SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞTİRİLDİ…. KAT SAYISI ARTIRILDI”
YKP, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU
ÇİN UZAKTAN ALGILAMA UYDULARI FIRLATTI
banner256

"Yakın Gelecekte İstediğiniz Her Şeyi Yapabilen Bir Makine Olacak!"

James Burke’e göre yakın gelecekte nanofabrikatörler sayesinde istenilen her şeyi yapabileceğiz.

"Yakın Gelecekte İstediğiniz Her Şeyi Yapabilen Bir Makine Olacak!"

James Burke’e göre yakın gelecekte nanofabrikatörler sayesinde istenilen her şeyi yapabileceğiz.

26 Aralık 2017 Salı 17:01
"Yakın Gelecekte İstediğiniz Her Şeyi Yapabilen Bir Makine Olacak!"
banner238

Bundan 40 yıl sonra dünyayı nerede görüyorsunuz? Yine o elimizdeki muhteşem cep telefonlarına bağımlı bir şekilde yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa bu tarz teknolojik cihazlara çok farklı bir anlam mı kazandıracağız? BBC’de sunduğu programla adından söz ettiren James Burke’e göre en erken 2042 yılında nanofabrikatörler kurulacak. Bu fabrikalar istenilen “her şeyi” yapmamızı sağlayacak. 3 boyutlu yazıcıların gelecekte yalnızca ham madde ile yemek dahil her şeyi yapabildiğini düşünün. İşte Burke’ün hayal ettiği gelecek tam olarak bu şekilde.

Bilgisayarların yıllar önce koskoca fabrika boyutlarında olmasına rağmen günümüzde cebimize sığması gibi bu nanofabrikatörler de yıllar içerisinde sürekli küçülerek avucumuza sığacak boyutlara gelecektir. Küçücük bir nanofabrikatörün, drone misali uçarak sizin için son model bir araba tasarladığını düşünebilirsiniz. Arabanız varsa sizin için nefis kokan bir biftek geliştirebilir.

Bunun için yapmanız gereken tek şey makine ve bu makinenin kullanacağı ham maddenin olması. Toprak, su gibi ham maddeleri koyarak çok güzel bir yemek yapabilirsiniz. Sonuçta, bütün bu yiyecekler topraktan gelmiş durumda. Haliyle, toprağı ham madde olarak alıp atomları doğru şekilde yeniden yerleştirirsek her türlü maddeyi yapabiliriz.

Makine, teknik olarak ham maddeleri alıp moleküllerine ayırarak istediğiniz bir şeye çevirebilecek. Bu şey bir telefon, uçan araba veya mandalina olabilir.

Kulağa biraz abartı geldiğini tahmin ediyorum, ancak bundan 50 yıl önce günümüzde elimizden düşürmediğimiz akıllı  telefonların gerçek olacağına da kimse inanmazdı. Ama şu anda tüm dünyaya anında ulaşım sağladığımız bilgiler akıl almaz düzeylere ulaşmış durumda.

Dünya Sistemi Değişir

Elbette böyle bir makinenin keşfi, internetten sonra en büyük keşif olacaktır. İnternetin bilgi erişimini gerçek fiziksel nesnelere çevirecek bu makine dolayısıyla bildiğimiz ülkelerin pek çoğu yok olacak ve dengeler olduğu gibi değişecektir. Burada, dünya üzerinde satılan milyarlarca üründen bahsediyorum. Binlerce meslek ölecek ve birkaç tane büyük meslek ortaya çıkacak. Bu makineler sayesinde yaptığımız aletler ve atom altı parçacağın gücü sayesinde çok daha uygun yakıtlarla uzay yolculukları yapılabilecek ve ham maddeler uzaydan Dünya'ya getirilmeye başlayacak. Belki de uzayda gerçekten Asgardia gibi özgür ülkeler kurulacak. Böyle bir gelecekte en değerli meslek grubu tasarımcılar olacaktır. Bir ürün satın almak yerine tasarımcıların geliştirdiği şablonlar doğrultusunda hareket edeceğiz.

Nanofabrikatörlerin ortaya çıkması demek, insanlığın dünyaya bağımlı kalmayacağı anlamına geliyor. Çünkü suyumuzu, havamızı kalkanlarımızı bu aletler yardımı ile yapabileceğiz. Örneğin, Mars’ta koloni kurmak için yalnızca birkaç ham maddeye ve nanofabrikatöre ihtiyacımız olduğunu düşünün. Mars’ta bulunan kaynakları kullanarak kendimize devasa şehirler yapabiliriz.

Peki, sizce dünya bu şekilde şekillendiği zaman ne olacak? Yorumlarınızı Bekliyoruz

Son Güncelleme: 26.12.2017 18:05
Anahtar Kelimeler:
GelecekBilimTeknnoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Çakmak Boyutunda! İşte En Küçük Telefon
Bir Çakmak Boyutunda! İşte En Küçük Telefon
Uzaya Otel Kuruluyor
Uzaya Otel Kuruluyor
Facebook Messenger Tehlike Altında!
Facebook Messenger Tehlike Altında!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim