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WhatsApp’tan yeni haber! Güncelleyin yeni özellik eklensin

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haberler geliyor.

WhatsApp’tan yeni haber! Güncelleyin yeni özellik eklensin

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haberler geliyor.

25 Mart 2018 Pazar 10:39
WhatsApp’tan yeni haber! Güncelleyin yeni özellik eklensin
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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haberler geliyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme daha yayınladı. WhatsApp'ta yapacağınız güncellemeyle beraber gelişmiş GIF araması da yapabileceksiniz.

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme daha yayınladı. 2.18.93 sürüm numarasına sahip bu yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra, gelişmiş arama özelliklerini de içeriyor.

Hatırlayacak olursak bundan önceki 2.18.90 sürüm numaralı WhatsApp güncellemesiyle gelişmiş emoji arama özelliği eklenmişti. Şimdi ise 2.18.93 sürüm numarasına sahip güncellemeyle beraber kullanıcılar gelişmiş GIF araması da yapabilecek.

Ayrıca güncellemeyle beraber GIF bölümünde de aynı emoji bölümünde olduğu gibi çeşitli kategoriler ve favori GIF'ler bölümü yer alacak. Son olarak GIF bölümü ile ilgili yeni özelliklerin, olumsuz geri bildirimlerden dolayı sonraki güncellemeye kadar sunulmayacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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