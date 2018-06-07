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WhatsApp’tan son haber! Desteğini keseceği telefonları açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte Whatsapp güncellemesi alamayacak sürümlerin listesi...

WhatsApp’tan son haber! Desteğini keseceği telefonları açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. İşte Whatsapp güncellemesi alamayacak sürümlerin listesi...

07 Haziran 2018 Perşembe 08:34
WhatsApp’tan son haber! Desteğini keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.

1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor.

Şirket yayınladığı duyuru ile WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek…

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Android 4.0 ve üzeri

iOS 7 ve üzeri

Windows Phone 8.1 ve üzeri

Aynı açıklamaya göre, Nokia S40 cihazları 31 Aralık 2018'e kadar uygulamayı kullanılacak.

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