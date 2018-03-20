WhatsApp’tan sevindirecek haber! 3 yeni özellik geldi

Beta test programı sayesinde yeni özellikler kolayca test edilebiliyor. WhatsApp’tan gelen yeni özellik haberleri beta test programının gelmesi ile iyice arttı. Bu program sayesinde insanlar, gelmesi muhtemel ya da beklenen özellikleri, deneyerek test ediyor. Elde edilen test verilerinden sonra şirket, hangi özelliğin gelip ya da gelmeyeceğine karar veriyor. Test aşamasında olan WhatsApp grup açıklama özelliği yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuldu.

500 KARAKTER SINIRLAMASI

Grup açıklamaları işlevi, WhatsApp’taki grupların 500 karakterlik bir açıklamaya yer vermesine olanak tanıyor. Şu an için gruptaki herhangi bir kullanıcı, gruba açıklama ekleyebiliyor veya var olan açıklamayı değiştirebiliyor. Yani grup açıklamasını düzenlemek, grup yöneticisiyle sınırlı değil.

Bu güncellemenin amacı, kullanıcı WhatsApp'ın davet linki ile kişileri kendi grubuna davet ederken, yazılan açıklama kısmı sayesinde ne amaçla kurulduğunu öğrenebilir ve ona göre gruba katılım sağlayabilir. Ayrıca bu özelliği grubunuza girip, kolaylıkla kullanabilirsiniz.

KULLANICI ARAMA ÖZELLİĞİ

Grup açıklaması özelliğinin yanı sıra, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak, ek bir özellik daha sunuldu. Bu özellik, grup bilgisi kısmından, isim araması yaparak, kişiye hemen ulaşabilmenize olanak sağlıyor. Yani, 100 kişilik bir grupta yer alıyorsanız, bu özellik sizler için çok kullanışlı olacağı kesin.

VİDEOLU VE SESLİ GÖRÜŞMELER ARASINDA GEÇİŞ

Grup açıklamaları işlevinin yanında küçük bir yenilik daha var. Yeni eklenen video simgesi, sesli ve videolu görüşme arasında bağlantınızı kesmeden geçmenize izin veriyor.Böylelikle uygulama daha kullanışlı hale gelecek.