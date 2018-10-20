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Whatsapp’tan müjdeli haber! Tatil modu geliyor!

Whatsapp yeni bir müjdeli haber geldi.. Popüler mesajlaşma uygulaması tüm konuşma kayıtlarınızla ilgili önemli bir gelişmeye imza atıyor. Bunlardan biri de Vacation Mode denilen Tatil Modu özelliği.

Whatsapp’tan müjdeli haber! Tatil modu geliyor!

Whatsapp yeni bir müjdeli haber geldi.. Popüler mesajlaşma uygulaması tüm konuşma kayıtlarınızla ilgili önemli bir gelişmeye imza atıyor. Bunlardan biri de Vacation Mode denilen Tatil Modu özelliği.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:32
Whatsapp’tan müjdeli haber! Tatil modu geliyor!

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda. Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.

Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarak arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp'ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.

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