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WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!

Artık sildiğiniz fotoğraflar geri gelecek

WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!

Artık sildiğiniz fotoğraflar geri gelecek

15 Nisan 2018 Pazar 17:03
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
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WhatsApp, Android için birkaç küçük yenilik yaptı. Birkaç gün önce yaptığı güncellemelerle, WhatsApp silinmiş medyaları kendi sunucularından geri getirmenize imkan veriyor.

WhatsApp, gelecek günlerde kasıtlı ya da istemeden sildiğimiz medyaları geri getirmemize olanak sağlayacak. Bu durum, WhatsApp’ın sildiğimiz dosyalarımızı ve mesajlarını sakladığını gösteriyor. Son Facebook olaylarından sonra, böyle bir yenilik WhatsApp’ın aleyhine olabilir mi acaba?

Bu özellik daha önceden de kısmen mevcuttu: indirilmemiş medya 30 gün boyunca dosyaları arasında yer alıyordu ve alıcı medyayı indirdiğinde, WhatsApp onu sunuculardan siliyordu. Son güncellemelerle, WhatsApp bu özelliğini değiştirdi: Bir medya başarıyla yüklendiğinde, WhatsApp sunucudan silmek yerine, kullanıcıların dosyalarını WhatsApp uygulamasında kaydediyor.

Son özelliklere göre, uygulamanın 2 ay önce gelen 2.18.113 versiyonunda WhatsApp, hata vermesine rağmen uygulamadaki resimleri ve videoları başarıyla indirebiliyoruz. Ancak çok eski medyaları örneğin, geçtiğimiz Ağustos 2017’de gönderilen resimleri indirmemiz mümkün görünmüyor. Silinen medyayı indirme talebi gönderebilmeniz içinse, bu medyayı içeren mesajı WhatsApp’dan silmemiz çok önemlidir, aksi halde bunu gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır.

hide-whatsapp-media

Sadece dosyalarınız sdcard’nızdaki WhatsApp’dan silinmişse ve o tip dosyada mesajlarınız duruyorsa, tekrar indirebilirsiniz. WhatsApp onları sunucudan silmezse, medya dosyaları da uçtan uca şifrelenmeye devam eder, dolayısıyla bu tip bir durum endişe verici bir durum haline gelebilir.

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