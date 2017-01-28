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28 Ocak 2017 Cumartesi 16:17

WhatsApp'ta Okunmayan Mesajlar Geri Alınabilecek

WhatsApp'ta Okunmayan Mesajlar Geri Alınabilecek
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WhatsApp'ta Okunmayan Mesajlar Geri Alınabilecek
WhatsApp yeni beta sürümünde kullanıcılarına gönderdikleri mesajları geri alma imkanını test ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayede gönderdikleri, ancak karşı tarafın okumadığı mesajları geri alabilecek.

WhatsApp'ın 2.17.25 ve 2.17.26 numaralı sürümlerinin betalarında okunmamış mesajları geri almak ve mesaj düzenleme özelliği bulunuyor. WhatsApp, söz konusu özellikleri şimdilik Android uygulaması için hazırladığı beta sürümünde test ediyor. İki özelliğin de varsayılan olarak devre dışı biçimde sunulduğu belirtiliyor.


 
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