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WhatsApp’ta büyük güvenlik açığı: Grup konuşmaları üçüncü kişiler tarafından okunabiliyor

WhatsApp’ta büyük güvenlik açığı: Grup konuşmaları üçüncü kişiler tarafından okunabiliyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:58
WhatsApp’ta büyük güvenlik açığı: Grup konuşmaları üçüncü kişiler tarafından okunabiliyor
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Güvenlik uzmanları Whatsapp'ta özel grup konuşmalarının okunabilmesine olanak tanıyan bir açık keşfetti. WhatsApp gruplarında yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından okunabiliyor.

Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’nden güvenlik uzmanları tarafından bulunan açığa göre grup konuşmalarına görünmeyen kişiler eklemek mümkün. Bu açıkla birlikte grupta yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından okunabiliyor.

Sol’un Gizmodo’dan aktardığına göre WhatsApp sunucularını kontrol eden kişiler bu yöntemle gizlice grup konuşmalarını takip edebiliyor.

Gruplara normalde yalnızca yöneticiler tarafından kişi eklenebilirken, güvenlik açığıyla birlikte bu onay sürecinin aşılabildiği söyleniyor. Devletlerin WhatsApp’a baskı uygulayarak grupları bu yöntemle takip edebileceği aktarılıyor.

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