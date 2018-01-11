WhatsApp’daki açık korkuttu! Mesajlarınızı okuyabilirler…

WhatsApp gruplarını yakından ilgilendiren çok önemli bir açık keşfedildi. Yapılan son dakika araştırmalarına göre siber casuslar WhatsApp'ı kandırarak kendilerini grup sohbetlerine dahil ediyor. Tüm WhatsApp kullanıcılarını etkileyecek bu haberlere dikkat...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir son dakika tehlikesi keşfedildi. lmanya'nın Bochum şehrinde bulunan Ruhr Üniversitesi'nden güvenlik araştırmacılarının bulduğu açığa göre WhatsApp grup sohbetlerine casuslar girebilir.

SESSİZCE ARANIZA GİREBİLİRLER!

Webtekno tarafından aktarılan habere göre araştırmacıların keşfine göre bir kişi, uygulamadaki hatayı kullanarak güvenliği aşabilir ve bir grup sohbetine sessizce dahil olabilir. Bildiğiniz gibi normal şartlarda üye olduğunuz WhatsApp grubuna bir kişi eklendiğinde bildirim alırsınız. Fakat araştırmacılara göre sunucunun mesaj işleme biçimini karıştırarak gruba sessizce dahil olunabiliyor. WhatsApp'ın iddiasına göre uçtan uca şifreleme bir siber casusun bireysel ya da grup sohbetine dahil olmasını imkansız kılıyor. Fakat Almanya'daki araştırmacıların bulguları kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

WHATSAPP İDDİALARI KABUL ETMİYOR…

WhatsApp sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, WhatsApp grup sohbetlerini gizli misafirlerin dahil olamayacağı şekilde kurduklarını, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle kullanıcılardan çok az veri topladıklarını ve maksimum güvenlik için gönderilen tüm mesajların uçtan uca şifrelendiğini söyledi.