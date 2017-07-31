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31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:28

WhatsApp’da Onaylı Profil Dönemi: WhatsApp Hesabınızı Onaylattınız mı?

WhatsApp'da Onaylı Profil Dönemi: WhatsApp Hesabınızı Onaylattınız mı?
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WhatsApp’da Onaylı Profil Dönemi: WhatsApp Hesabınızı Onaylattınız mı?
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'da onaylı profil dönemi başlıyor. Özellikle işletmecileri etkileyecek olan onaylı profiller ne işe yarayacak?

WhatsApp yavaş yavaş işletmeciler için adımlar atmaya başlıyor. WhatsApp tarafından işletmeler arası mesajlaşmada kullanılacak yeni özellikleri duyruldu. Sıradan kullanıcıyı tam olarak etkilemeyecek olan onaylı hesaplar yine de WhatsApp kullanıcıları açısından bir devrim niteliği taşıyacak.



BETA SÜRÜMÜNDE FARK EDİLDİ
Windows Phone platformundaki Beta sürümünde fark edilen WhatsApp onaylı profiller yeniliği sayesinde kullanıcılar işletmeler için iletişime geçmek istedikleri zaman şirketin direkt olarak onaylı WhatsApp profiline mesaj gönderme işini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. İşletmeler için dolandırıcılığın ve olumsuzlukların önüne geçmek isteyen şirket WhatsApp’ın onaylı hesap işaretiyle korunacak olup küçük ve orta büyüklükte işletmeler için gelecek olan bu özellik
Android, Windows Phone ve iOS platformlarında aktif edilecek.


 
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