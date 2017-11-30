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30 Kasım 2017 Perşembe 18:00

WhatsApp’a Yeni Özellik Geldi! Gizli Tuş…

WhatsApp'a Yeni Özellik Geldi! Gizli Tuş…
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Milyonların kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatApp yeni özelliğini kullanıma açtı. Whatsapp bu sabahtan itibaren bomba bir özelliği kullanıcılarına sundu. Whatsapp'ta saklı olarak duran gizli tuş hayatınızı kurtaracak! İşte beklenen özellik...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Whatsapp’ta ses kaydı yapmak istediğinizde ister bas kaydet yapın; isterseniz de mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Böylece aralıksız ses kaydı yapabiliyorsunuz.

Söz konusu özelliğini iPhone uygulaması entegre eden WhatsApp’ın aynı özelliği önümüzdeki günlerde Android için de sunması bekleniyor.


 
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