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“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…

WhatApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak zirveden düşmüyor. WhatsApp depolama sorunu bazı cihazlarda son derece can sıkıcı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Peki WhatsApp'ın can sıkıcı sorunları arasında olan "WhatsApp yeterli depolama alanı yok" sorunu nasıl çözülür? İşte tavsiyeler...

“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…

WhatApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak zirveden düşmüyor. WhatsApp depolama sorunu bazı cihazlarda son derece can sıkıcı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Peki WhatsApp'ın can sıkıcı sorunları arasında olan "WhatsApp yeterli depolama alanı yok" sorunu nasıl çözülür? İşte tavsiyeler...

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:58
“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…

WhatApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak zirveden düşmüyor. WhatsApp depolama sorunu bazı cihazlarda son derece can sıkıcı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Peki WhatsApp'ın can sıkıcı sorunları arasında olan "WhatsApp yeterli depolama alanı yok" sorunu nasıl çözülür? İşte tavsiyeler...

WhatsApp depolama alanı yok sorununun çözümü için Google ve WhatsApp ortaklığıyla bir çözüm bulundu. “WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu gelen haberlerle çözülmüş gibi görünüyor. Google ile yapılan işbirliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecek…

SINIRLAR KALKIYOR

Shiftdelete tarafından aktarılan haberlere göre bir süredir Google Drive hizmeti WhatsApp için aktif durumda ama kullanıcıların kullanabilecekleri alan sınırlı. 12 Kasım 2018 itibariyle artık sınır söz konusu olmayacak ve WhatsApp yedekleri herhangi bir veri kısıtlaması olmadan Google Drive'da saklanabilecek.

WhatsApp kullandığınız cihazınızda aynı zamanda Google Play servislerini aktif etmeniz gerekiyor. Böylece telefon değiştirdiğinizde veya sıfırladığınızda hiçbir yedeğinizi kaybetmemiş olacaksınız.

WhatsApp verilerini Google Drive'a yedekleme

1- WhatsApp'ı açın.

2- Menü'ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği'ne gidin.

3- Google Drive'a Yedekle'ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

4- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

5- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle'yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

6- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için Yedekleme Bağlantısı'na dokunun.

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