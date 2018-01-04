banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254
Empati İle Hırsızlık
Empati İle Hırsızlık
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Ercan’da Uyuşturucu
Ercan’da Uyuşturucu
banner256

WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…

WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…

04 Ocak 2018 Perşembe 22:15
WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…
banner238

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıla kırılması zor bir rekor ile başladı. Facebook tarafından satın alınan WhatsAppyıl başı gecesinde rekorları alt üst etti. Platform üzerinden 2018’e girerken rekor sayıda mesaj gönderildi.

WhatsApp yeni yıla rekor kırarak giriş yaptı. Popüler mesajlaşma platformu, 2017'nin son saatlerinde uygulama üzerinden 75 milyar mesajın gönderildiğini duyurdu. Daha önceki mesaj rekoru da WhatsApp'a aitti. Uygulama yeni rekorundan bir sene önce, yani 2016'nın son saatlerinde rekor kırmıştı. Eski rekor yalnızca 63 milyar mesajın gönderilmesiyle kırılmıştı. 75 milyar mesajın 13 milyar fotoğraf ve 5 milyar video içerdiği de belirtiliyor.

Son Güncelleme: 04.01.2018 23:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölmeyen Kasa Yeniden Doğuyor!
Ölmeyen Kasa Yeniden Doğuyor!
LEFKOŞA SOSYAL SİGORTALAR’DA GREV YARIN DA DEVAM EDECEK
LEFKOŞA SOSYAL SİGORTALAR’DA GREV YARIN DA DEVAM EDECEK
Bu Hataya Düşerseniz El Bombasına Dönüşebilir…
Bu Hataya Düşerseniz El Bombasına Dönüşebilir…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim