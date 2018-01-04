WhatsApp Yeni Yıla Rekorla Başladı! Tam 75 Milyar…

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıla kırılması zor bir rekor ile başladı. Facebook tarafından satın alınan WhatsAppyıl başı gecesinde rekorları alt üst etti. Platform üzerinden 2018’e girerken rekor sayıda mesaj gönderildi.

WhatsApp yeni yıla rekor kırarak giriş yaptı. Popüler mesajlaşma platformu, 2017'nin son saatlerinde uygulama üzerinden 75 milyar mesajın gönderildiğini duyurdu. Daha önceki mesaj rekoru da WhatsApp'a aitti. Uygulama yeni rekorundan bir sene önce, yani 2016'nın son saatlerinde rekor kırmıştı. Eski rekor yalnızca 63 milyar mesajın gönderilmesiyle kırılmıştı. 75 milyar mesajın 13 milyar fotoğraf ve 5 milyar video içerdiği de belirtiliyor.