WhatsApp'ta Beklenen Yenilik!

WhatsApp mesajları artık tek tıkla silinebilecek



WhatsApp’a gelecek yeni güncelleme ile yanlış kişilere gönderilen mesajlar, hatalı yazılanlar veya "keşke bunu yazmasaydım" dediklerinizi tek tıkla silebileceksiniz.WhatsApp'a uzun süredir beklenen bu özellikle kullanıcılar istedikleri iletileri iptal edebilecek. Bunu yapmak ise oldukça basit. Gönderdiğiniz mesaja tıkladıktan sonra açılan menü sekmesinden "İptal et" (Revoke) diyerek iletinizin karşı tarafa ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz. WABetaInfo'nun aktardığına göre alıcı tarafından okunan mesajlar, video ve fotoğraflar da silinebilecek.iOS 2.17.1.869 kodlu beta sürümünde ortaya çıkan yeniliğin resmi olarak kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ise bilinmiyor.