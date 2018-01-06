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WhatsApp o özelliğini kaldırdı!

WhatsApp o özelliğini kaldırdı!

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:19
WhatsApp o özelliğini kaldırdı!
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Popüler mesajlaşma uygulaması yeni özelliklerle sık sık gündeme geliyordu ancak bu kez kaldırdığı özellikle gündemde. İşte artık WhatsApp'ta göremeyeceğiniz özellik...

Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınlayan WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı. Bugüne kadar platforma entegre ettiği yeni özellikler ile adından sıkça söz ettiren WhatsApp bu sefer platformdan çıkardığı özelliği ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliği kaldırıldı.

Son Güncelleme: 06.01.2018 03:21
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