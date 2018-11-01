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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Yeni dönem başladı

WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir haber geldi. Bugünden itibaren kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden reklam görmeye başlayacak

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Yeni dönem başladı

WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir haber geldi. Bugünden itibaren kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden reklam görmeye başlayacak

01 Kasım 2018 Perşembe 22:35
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Yeni dönem başladı

WhatsApp'ın dünya çapında böylesine büyük bir popülerliğe sahip olmasının ardında bazı önemli özellikler yatıyor. Bunlardan ilki uygulamanın tamamen reklamsız olması, ikincisi kullanıcılara uçtan uca şifreli mesaj gönderme imkanı sağlaması, üçüncü olaraksa ücretsiz olması.

Şimdi bu üç ana özellikten biri olan reklamsız hizmet WhatsApp kullanıcıları için değişiyor, reklamsız Whatsapp dönemi kapanıyor.  Geçtiğimiz aylarda sızıntılarıyla ünlenen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile.  Kullanıcıları bir hayli üzecek olan WhatsApp reklam dönemi ile birlikte, artık durumlar sekmesinde reklamlar gösterecek.

Böylece reklamsız WhatsApp dönemi kapatacak olan yetkililer, şimdiden kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşmış durumdalar.  İlk olarak WhatApp iOS sürümü için başlayan WhatsApp reklamları, ilerleyen günlerde WhatsApp Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

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