WhatsApp İçin Devrim Gibi Yenilik!

WhatsApp Güncellendi: İşte Yepyeni WhatsApp Özellikleri



Akıllı telefonların olmazsa olmaz uygulamalarından olan WhatsApp’a yeni bir güncelleme yapıldı. WhatsApp’a gelen güncellemeyle hem görsel alanada hem de işlevsel alanda bazı değişikler meydana geldi. Beta güncellemesinde yer alan değişiklikler şu şekilde…Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’a eklenen dosya gönderme özelliği .pdf, .docx, .xlsx ve benzeri dosya uzantılı dokümanları paylaşmakla sınırlıydı fakat WhatsApp’ın beta sürümüne gelen güncellemeyle bu sınır kaldırıldı artık her türlü dosya alışverişi yapılabiliyor. Android kullanıcıları için dosya gönderme sınırı 100 MB olarak belirlenirken iOS kullanıcıları için sınır 120 MB.Sohbet esnasında birden fazla resim gönderdiğinde veya aldığında, tek tek gösterilmek yerine resimler sohbet içinde gruplandırılıyor. Yani yalnızca bir kaç tanesi görünüyor ve son resimde kaç tane daha resim alındığını gösteren bir rakam yer alıyor.