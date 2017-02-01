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01 Şubat 2017 Çarşamba 18:20

WhatsApp'da Devrim Gibi İki Özellik!

WhatsApp'da Devrim Gibi İki Özellik!
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WhatsApp'da devrim gibi iki özellik! Mesajları geri silebileceksiniz
WhatsApp'a uzun bir süredir beklenen iki yeni özellik Beta sürümü ile kullanıma sunuldu. Bu yeni özellikleri hemen kullanmak için haberimize göz atın.


Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yenilik ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde söylentisi dolanan gönderilen mesajı silme özelliği WhatsApp'a beta sürümü ile bugün geldi.

Artık WhatsApp beta sürümünde, gönderilen mesajları iptal etme ve düzenleme mümkün. Uzun süredir beklenen bir özellik olan gönderilen mesajı silme ve düzeltme özelliği sayesinde; yanlış bir kişiye ve yanlış bir mesaj gönderme durumu ortadan kalkacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın sunduğu bir diğer özellik ise Canlı Konum izleme özelliği. Eğer arkadaşınız izin verirse WhatsApp üzerinden konumunu canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bu özellik gizlilik açısından bir takım endişleri beraberinde getirse de; özellikle aile üyelerinin bu sayede birbirlerinin konumlarını öğrenip takip etmesi hayat kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Şimdilik WhatsApp'ın iOS ve Android beta sürümünde yer alan bu özelliklerin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı bilinmiyor.


 
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