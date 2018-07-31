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WhatsApp alarmda! Bilmediğiniz numaralara...

Rusya üzerinden bütün dünyaya yayılan ve gençleri ölüme sürükleyen Mavi Balina oyununun ardından bir oyun daha ortaya çıktı. Mavi Balina ile benzerlik gösteren Momo isimli oyunun mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayıldığı ve kişileri intihara sürüklediği iddia ediliyor. Peki Momo nedir? İşte ayrıntılar ve dikkat edilmesi gerekenler...

WhatsApp alarmda! Bilmediğiniz numaralara...

Rusya üzerinden bütün dünyaya yayılan ve gençleri ölüme sürükleyen Mavi Balina oyununun ardından bir oyun daha ortaya çıktı. Mavi Balina ile benzerlik gösteren Momo isimli oyunun mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayıldığı ve kişileri intihara sürüklediği iddia ediliyor. Peki Momo nedir? İşte ayrıntılar ve dikkat edilmesi gerekenler...

31 Temmuz 2018 Salı 09:08
WhatsApp alarmda! Bilmediğiniz numaralara...

Momo isimli oyun, gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika’da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

momo-bbc

Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika’da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya’da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Meksika’da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo’nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

“Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo’ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor.”

UYARI GELDİ: GÖRMEZDEN GELİN!
Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal’e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo’dan uzak durma ve aptalca trendlerin WhatsApp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo’nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

MOMO NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit’te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

“İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika’da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya’da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan “Momo” etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram’da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram’da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı. Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo’nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Momo oyunu hali hazırda 2017’den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya’da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft’ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

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