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WhatsApp'a Hangi Özellik Geliyor?

WhatsApp'a Hangi Özellik Geliyor?

22 Şubat 2016 Pazartesi 20:30
WhatsApp'a Hangi Özellik Geliyor?
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WhatsApp'a Hangi Özellik Geliyor?
WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamalarına bu yıl bakın hangi özellikler eklenecek


1 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp, elbette yerinde saymak istemiyor ve bizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yollar arıyor. Son zamanlarda sesli arama, web üzerinden sohbet gibi işlevler kazanan ve yıllık ücreti kaldırılan WhatsApp, 2016'da da önemli güncellemeler alacak.
WhatsApp'ın iOS ve iPhone sürümü için bu sene beklenen birkaç yeni özellik var. Peki bunlar hangileri? Sizler için sıraladık.
Planlanan WhatsApp işlevleri:
- Videolu görüşme,
- Yeni sekmeler, yeni tasarım,
- Resim düzenleme,
- Geliştirilmiş 3D Touch (iOS).
Videolu görüşme işlevinin test aşamasında olduğuna dair bazı ipuçları, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bunun yanında Instagram'da olduğu gibi fotoğraflara filtre uygulamaya yönelik bir işlevin sunulması bekleniyor.

 
Son Güncelleme: 22.02.2016 22:32
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