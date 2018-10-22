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WhatsApp'a bomba özellik

WhatsApp'a bomba özellik

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:18
WhatsApp'a bomba özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni haberler geliyor. Gelen yeni özelliklerden biri var ki kullanıcıların hava karardığında fazlasıyla işine yarayacak!

Milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan bomba bir haber daha geldi. WhatsApp’a gelen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılara artık karanlık ortamda daha rahat bir kullanım imkanı sunuluyor

WhatsApp, 2.18.100 sürümü ile birlikte uygulamayı iOS 12 ile tam uyumlu hale getirdi. Ayrıca artık WhatsApp iOS uygulaması iPhone XS, XS Max ve iPhone XR ile de tam uyumlu çalışacak. Ayrıca sohbet penceresinde metin baloncuklarının üzerine parmağınızı basılı tuttuğunuzda açılan hızlı menünün arayüzünü güncellendi.

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Güncelleme ile birlikte WhatsApp, durumları yanıtlama seçeneğini de geliştirdi. Eski sürümlerde sadece resim, video ve GIF gönderebilen kullanıcılar, güncelleme ile birlikte sohbet penceresinde gönderebildikleri tüm eklentileri durum yanıtlama seçeneğinde de gönderebilecekler.

Güncelleme ile birlikte Bildirim Uzantıları adında gelecekte yayınlanacak bir özelliği görme şansımız oldu. Bildirim Uzantıları sayesinde herhangi bir sohbetten alınan resimleri, videoları ya da GIF'leri bildirim kartında görüntüleyebilecek, hatta videoları oynatabileceğiz. Böylece uygulamaya hiç girmeden gönderilen bir resmi görüp yanıtlayabileceğiz.

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WhatsApp'ın iOS kullanıcılarına gelecekte sunacağı bir diğer özellik de çoklu sesli mesaj oynatma olacak. Bu özellik sayesinde bir sohbetten üst üste sesli mesajlar aldığınızda ilk gönderilen sesli mesajı oynatmaya başladığınızda WhatsApp, tüm sesli mesajları otomatik olarak oynatacak.

WHATSAPP KARARIYOR

WhatsApp güncellemesinin kullanıcıları en çok heyecanlandıran özelliği WhatsApp'ın son dönemde uygulamalar arasında oldukça popüler olan karanlık mod seçeneğini test etmeye başlamış olması. Ancak özellik henüz alfa aşamasında ve tüm kullanıcılara yayınlandığında tamamen farklı bir görünüme sahip olabilir.

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