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12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:10

Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona Basın!

Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona Basın!
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Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona Basın!
En fazla kullanılan mobil işletim sistemi olan Android'e çok önemli bir özellik geldi. Android 7.1 sürümünde keşfedilen özellikle zararlı uygulama fark edildiği an uygulamadan kurtulunabilecek.

İnternetten yapılan işlemler durmaksızın artarken, kötü amaçlı uygulamalar da aynı hızla artıyor. XDA Developers, Android 7.1’de panik butonu olduğunu ve buton sayesinde zararlı uygulamalardan kaçılabildiğini keşfetti.

EĞER UYGULAMANIN ZARARLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ ANINDA BASIN
Kullanıcının geri butonuna basma sıklığını ölçen özellik, kullanıcının çaresizce geri butonuna basmaya başladığını fark ederse, çalışan tüm uygulamaları kapatıp kullanıcıyı ana ekrana döndürüyor. Henüz sadece geliştiricilere açık olan butonun yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Özellik şimdilik sadece Google Pixel, Nexus 5X ve Nexus 6P’de kullanılabiliyor. Ancak hackerların bu butonu da aşabileceğinden endişe ediliyor.


 
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