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VENÜS’ÜN DE DÜNYA GİBİ OZON TABAKASI VAR

Bir zamanlar Dünya'nın ikizi olduğu düşünülen Venüs gezegeninin de ozon tabakası olduğu ortaya çıktı.

VENÜS’ÜN DE DÜNYA GİBİ OZON TABAKASI VAR

Bir zamanlar Dünya'nın ikizi olduğu düşünülen Venüs gezegeninin de ozon tabakası olduğu ortaya çıktı.

07 Ekim 2011 Cuma 14:53
VENÜS’ÜN DE DÜNYA GİBİ OZON TABAKASI VAR
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Bir zamanlar Dünya'nın ikizi olduğu düşünülen Venüs gezegeninin de ozon tabakası olduğu ortaya çıktı.

New Scientist dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmada, Avrupa'nın Venüs Ekspress uzay aracının yeni bulgusu, Venüs'ün atmosferinin 100 kilometre yukarısındaki bir tabakada ozonun tayfi işaretinin var olduğunu gösterdi.

Söz konusu tabakada mevcut ozon konsantrasyonlarının, Dünya atmosferinde bulunanlardan yüzde bir oranından daha fazla olmadığı belirtildi.

Bilgisayar modelleri, Venüs'ün ozonunun, güneş ışığı karbondioksit moleküllerini parçaladığı sırada oluştuğu fikrini verirken, bu reaksiyonda serbest kalan oksijen atomları, moleküler çiftleri (o2) ve üçlüleri (ozon veya o3) oluşturmak için gezegenin daha serin gece kısmında buluşuyor.

Güneş sisteminde Güneş'e uzaklık bakımından ikinci gezegen olan Venüs, yörüngesinde 224.7 Dünya günüyle dönüyor.

Son Güncelleme: 07.10.2011 14:53
Anahtar Kelimeler:
DünyaOzonVenüsTabakasıAtmosfer
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