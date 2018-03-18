Uzun zamandır beklenen özellik sonunda WhatsApp’a geldi! İşte ayrıntılar…

WhatsApp, uygulamalarını güncelleyen ve beta sürümlerini paylaşan şeffaf bir şirket olma özelliğinde. Bu şekilde kullanıcıları da yeni özellikleri önceden deneyimliyor sürürmdeki hatalar denetlenebiliyordu. İşte bu kapsamdaki yeni bir özellik WhatsApp’a geldi. İşte ayrıntılar…

Beta programına gelen bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, artık gruplara açıklama yazısı ekleyebiliyorlardı. WhatsApp grup sohbeti özelliği, şimdi de tüm IOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir hale geldi.

WhatsApp güncelleme deneyimleri için uygulamasının beta sürümlerini de WhatsApp beta adıyla yayınlıyor. Böylece hem birçok özelliğin erken deneyimlenmesi sağlanırken hem de WhatsApp'ın kararlı sürümünde oluşabilecek hataların önüne geçiliyor. Yine bu amaç ile çıkarılmış son WhatsApp beta güncellemesine eklenen bir özellik birçok kişinin dikkatini çekmişti. Bu özellik sayesinde grup sohbetlerine açıklama eklemek mümkün oluyordu. O özellik sonunda WhatsApp'ın İOS ve Android sürümlerine geldi.

WHATSAPP GRUPLARINDA AÇIKLAMA DÖNEMİ

WhatsApp'ın İOS ve Android için yayınlanan son güncellemesiyle gelen grup açıklamaları özelliği sayesinde grup yöneticileri, grubun eğer varsa kurallarını ya da kısa cümleler ile açıklamasını grup bilgilerine ekleyebilecek. Böylece grupta bulunan kullanıcılar ya da gruba yeni katılan kullanıcılar grup hakkında hızlıca bilgi alabilecek.

Yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte, herkes bu özelliği kullanılabilir hale gelecek. Android sürümü için grup açıklaması, 2.18.79 sürümüne sahip WhatsApp kullanıcılarına sunulduğu da bize ulaşan söylentiler arasında.

WHATSAPP'IN SON GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Yeni grup açıklamaları özelliği, İOS ve Android için yayınlanan WhatsApp güncellemesi ile kullanılabilir durumda. Eğer grup açıklamalar özelliğini halihazırda ekli olduğunuz gruplara uygulamak istiyorsanız, İOS için App Store'a, Android için Google Play mağazasına giderek WhatsApp uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.