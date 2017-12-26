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Uzaya Otel Kuruluyor

Uzaya Otel Kuruluyor

26 Aralık 2017 Salı 18:44
Uzaya Otel Kuruluyor
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Rus uzay kuruluşu Roscosmos, uzay turizmini farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Uzay istasyonuna bir otel kurmayı planlayan Roscosmos, gecelik konaklama fiyatları ile de dudak uçuklatıyor.

Uzay turizminin konuşuldu bu dönemde teknoloji devleri büyük yatırımlara imza atıyor. Üretilen bazı kapsüllerle atmosferin belirli bir kısmına kadar çıkarıp sonrasında dünyaya geri dönen bazı insanlar uzay turizminden bu şekilde faydalanıyorlardı. Lakin Rus uzay kuruluşu Roscosmos uzay turizmini bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Rus uzay kuruluşu, uzaya seyahat etmek isteyen kişilerin orada konaklamalarına yardımdı olacak bir lüks otel kurmayı planlıyor. Rusya’nın Uzay İstasyonuna kurulacak olan otel, bir hayli pahalı olacağı ifade ediliyor. Kurulacak otelde bir hafta için 40 milyon dolar ücret talep eden Rus uzay kuruluşu, insanları bir otel konforunda uzayda tatil yapma imkanı sağlayacak. Bununla da kalmaya Rus uzay kuruluşu Roscosmos, 20 milyon dolar daha yapılacak bir ek ödeme ile tatilcileri kozmonot eşliğinde uzay yürüyüşüne de çıkaracak.

Üretimine başlanması planlanan otelin, 23 cm’lik pencereleri olacak ve 4 adet uyku odası bulunacak. Başlangıçta 12 kişilik ön kontenjanı oluşturan Rus uzay kuruluşu Roscosmos, otel ücretleri göz önünde bulundurulduğunda masraflarını kısa bir süre içerinde çıkarmış olacak. Geceliği yaklaşık 5,7 milyon dolar olan otel hayata geçerse geceliği en pahalı otel olma unvanını da elinde bulundurmuş olacak.

Son Güncelleme: 26.12.2017 20:22
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