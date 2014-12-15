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Uzay Yolunda Dev Bir Adım

Türkiye, Uzay yolunda tarihi bir adım daha atıyor...

Uzay Yolunda Dev Bir Adım

Türkiye, Uzay yolunda tarihi bir adım daha atıyor...

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:37
Uzay Yolunda Dev Bir Adım
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Uzay Yolunda Dev Bir Adım


Türkiye, Uzay yolunda tarihi bir adım daha atıyor...

İlk kez tamamı milli imkânlarla geliştirilecek 'Türksat 6A' uydusu için bugün düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle, TÜBİTAK, TUSAŞ-TAI ve ASELSAN arasında sözleşme imzalanacak.Akşam'dan Hakkı Kurbanın haberine göre Uydu yayınları ve haberleşmenin yanı sıra TSK'nın güvenli haberleşme ve istihbarat paylaşımında Türksat 6A'nın özel önemi olacak.

5 yılda tamamlanacak uydu, 2020'de uzaya fırlatılacak. Yapımında Türk mühendisleri çalışacak. Özellikle Japonya'daki Türksat 4A ve 4B uydularının üretimine katılan 14 mühendisin etkin rol alması bekleniyor. Uzay yolunda çalışmaları hızlandıran hükümet, Ankara'da USET Merkezi'ni de hazırladı. İnşası tamamlanan merkez, Türksat 6A'nın yapılacağı adres olacak. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 16:38
Anahtar Kelimeler:
Uzay Yolunda Dev Bir Adım
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