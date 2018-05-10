Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.804
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7215
EURO
5.0479
Lefkoşa’da kaza
LEFKOŞA’DA KAZA
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre

ABD'deki araştırmacılar kokaini dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre

ABD'deki araştırmacılar kokaini dakikalar içinde tespit edebilecek bir nefes analiz çipi geliştirdiklerini açıkladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
Uyuşturucuyla mücadelede devrim yaratacak cihaz: Kokainmetre

Araştırmayı yürüten ekip, bu çipi kullanarak bir kişinin kokain kullanıp kullanmadığını dakikalar içinde tespit edebilecek taşınabilir bir ‘kokainmetre’ yaratmayı umuyor. Geliştirilen çip nefesin yanı sıra kan, idrar ve tükürük örneklerini de inceleyebiliyor.

Çipin avantajı, önceki pahalı girişimlerin aksine yalnızca düşük maliyetle üretilebilmesi. Bu gelişmeyi heyecanlandırıcı bulan İngiltere’deki yol güvenliği derneği Brake’ten Joshu Harris, “Bu teknolojiyle yollarda kokain kullanan biri olup olmadığı hızla tespit edilebilir” diyor.

New York’taki Buffalo Universitesi’nden araştırmacı Nan Zhang, “Geliştirdiğimiz yöntemde çipi ince cam tabakaların üzerinde yarattık” diyor.

Araştırmacılar, bir sandviçe benzettikleri çipin yüzeyine kokain parçaları denk geldiğinde ışığın dağıldığını ve çipin kokaini tespit ettiğini söylüyor. Çipin raf ömrünün ise 12 aydan uzun olduğu belirtiliyor.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi, çipin içinde yer aldığı taşınabilir bir kokain tespit cihazı geliştirmek. Çipin esrar tespitinde de kullanılması umuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Telefonunuz çökebilir! Sakın siyah noktaya dokunmayın
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Instagram’a beklenen yenilik geliyor… Hikayelere bundan böyle…
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
Gizlenen iPhone X sorunu ortaya çıktı
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
11.Yerbilimleri kongresi 3.5 mayıs günleri gerçekleştirildi.
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim