Uykusuzluğa çözüm maskesi

Sıradan bir gözlük görünümündeki Lumos Akıllı Uyku Maskesi, biyolojik saati düzene sokarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Gözlük, kamera flaşına benzeyen ışıkları kullanarak ışığa hassas beyin hücrelerini uyarıyor, bu da beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını hızlandırıyor. Melatonin hormonunun düzene girmesi ise uykuya dalmanın hızlanmasını, uykudan uyanmanın da kolaylaşmasını sağlıyor. İnsomnia ve jet lag tedavisine daha ucuz bir alternatif oluşturmasını beklenen gözlük, Ağustos ayında 175 dolara (850 TL) satışa çıkacak.