USB'ler virüs yuvası.

ESET’in analizlerine göre 2011 yılı Eylül ayında tüm dünyada en yüksek oranda karşılaşılan tehdit, USB Flash Disk gibi çıkarılabilir aletler yoluyla bulaşan virüsler oldu. USB belleklerin çok kullanışlı olması

ve kullanım oranlarının artması virüs yazarlarının da iştahını kabartıyor. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’da USB belleklerden bulaşan zararlılar ilk sıralarda yer alıyor.

ESET tarafından Eylül ayında derlenen verilere göre, INF/Autorun Küresel Tehdit İstatistiklerine göre, yüzde 6.49’luk görülme oranı ile dünyadaki en yaygın tehditlerin başında geliyor. Avrupa’da ise yüzde

5,42’lik oranla yine ilk sırada.

INF/Autorun, ESET’in Windows sistemlerde Autorun.inf dosyası yoluyla sisteme zararlı yazılım bulaştırılmasını sağlayan tehditlere verdiği genel isim. Autorun.inf dosyası, USB Flash Disk gibi çıkarılabilir

aletlerin bilgisayara takıldığında otomatik olarak çalıştırılmasını sağlıyor. Çıkarılabilir medyalar çok kullanışlı ve popüler olduğu için virüs yazarları için cazip bir kanal olmaya devam ediyor.

INF/Autorun, dünyanın yanı sıra yüzde 5,42’lik oran ile Avrupa’nın (EMEA Bölgesi) da lider tehdidi durumundayken USB kaynaklı bir başka zararlı yazılım Win32/Autoit Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.

Çıkarılabilir medyalar aracılığıyla yayılan bir solucan olan Win32/Autoit’in bazı türevlerinin anında mesajlaşma yazılımları ile yayıldığı tespit edildi. Win32/Autoit bir kez çalıştırıldığında arka planda diğer

türevlerini de indirmeye başlıyor. Win32/Autoit Avrupa tehdit sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

ESET uzmanları, bu tür tehditlerden korunmak için sistem yamalarını güncel tutmayı, Autorun yani “otomatik çalıştır“ özelliğini devre dışı bırakmayı ve güncel bir antivirus yazılımı kullanmayı öneriyor.