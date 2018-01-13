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USB artık daha hızlı şarj edecek

USB artık daha hızlı şarj edecek

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:19
USB artık daha hızlı şarj edecek
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CES teknoloji fuarında tanıtımı yapılan yeni USB teknolojisi ile daha hızlı şarj mümkün olacak. USB, telefon ve laptop'ları daha hızlı şarj edecek.

CES teknoloji fuarında tanıtımı yapılan yeni USB teknolojisi daha hızlı şarj süreleri sağlıyor. USB Fast Charger adlı proje, acil ve hızlı şarj gereken durumlarda yardımınıza koşacak. Tüm telefonlar, şarj olurken az da olsa farklı hız ve frekansta enerji talep edebiliyorlar, bu yüzden tüm telefon üreticileri kendi şarj makinelerini üretmek zorunda kalıyor. Ancak bu yeni teknoloji sayesinde şarj cihazından gelen akım bağlı telefon veya bilgisayar tarafından kontrol edilebilecek. Bu da daha güvenli ve hızlı bir şarj işlemi sağlayacak.

USB Uygulama Uzmanları Forumu başkanı Jeff Ravencraft “USB sertifikalı hızlı şarj cihazlarını çok yakında göreceksiniz” dedi.

Bu teknoloji ayrıca gerekli izinleri USB cihazdan alıp telefon ve bilgisayarlara aktardığı için güvenlik bakımından da çok daha ideal. Yani USB bir pilin cihazınıza zarar vermesi önlenmesi dışında, saldırgan yazılım taşıyan USB’lerin sürücü yükleme kılığı altında virüs yüklemesi de imkansız hale gelecek.

Son Güncelleme: 13.01.2018 10:21
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