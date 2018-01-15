Ünlülerin fotoğraflarını sızdırmışlardı! Şimdi yandılar…

Geçtiğimiz yıl ünlülerin özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla büyük bir skandal patlak vermiş bu büyük skandal Fappening olarak adlandırılmıştı. Fotoğrafların paylaşıldığı son dakikaya kadar fark edilmeyen sızdırılma olayı Fappening hakkında yeni haberler geldi. iCloud sistemi üzerinden gerçekleştirilen hack olayında hackerların alacakları ceza belli oldu...

Hack haberleri birçok farklı konuda sık sık gündeme geliyor ve birçok kişi bu tür olaylar sebebiyle zor durumda kalıyor. Birçok ünlü oyuncunun başını yakan ve sıkıntılı sonuçlara yol açan hack olayıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Apple ve Hollywood dünyası için oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanmasına neden olan Fappening skandalı hakkında son dakika gelişmeleri geldi. iCloud hackerlarının ne kadar ceza alacağı belli oldu.

iCLOUD HACKERLARI NE KADAR CEZA ALDI?

FBI tarafından yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan hackerlardan dördüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf etti. 26 yaşındaki George Garofano, bir süredir bilgisayar korsanlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltındaydı. George Garofano, 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken, diğer hackerlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hackerlardan bir diğeri olan Emilio Herrera‘nın ise henüz belli olmadı.

FAPPENING SKANDALINDA KİMLERİN FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI?

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir hack saldırısı gerçekleşmiş, birçok ünlü ismin iCloud hesapları hacklenerek özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Fotoğrafları sızdırılan isimler arasında, Emma Watson, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi isimler vardı, daha sonra hacklenenlar arasında WWE güreşçisi olan Kaitlyn, model Lacey Banghard, The Walking Dead oyuncusu Lauren Cohen ve Cosplay yapan Jessica Nigri ile Holly Willougby katıldı.

AVUKATLAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Emma Watson'ın avukatı sızan fotoğraflar hakkında yaptığı açıklamada. “Fotoğraflarda Emma çıplak değil, bunları kendisine elbise bakarken bir stilistte çekmişti. Avukatlarımızın tavsiyesine uyarak konu hakkında daha fazla birşey söylemeyeceğim.” dedi. Ancak Amanda Seyfried ve Jillian Murray’in sızan fotoğrafları büyük oranda çıplaklık içermekte. Ünlülerin avukatları hackerlar hakkında kısa sürede işleme geçireceğini bildirdi.