banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Soygunu uzman çavuş yaptı
SOYGUNU UZMAN ÇAVUŞ YAPTI
TC elçiliğinde 2. Sahte belge vakası
TC ELÇİLİĞİNDE 2. SAHTE BELGE...
Cinsel gücü artıran jel ile yakalandı
ARAÇDA JEL BULUNDU
Güzelyurt’ta sahte para
GÜZELYURT'DA SAHTE PARA
banner282
Flaş Haber
Soygunu uzman çavuş yaptı
Kapat

Ünlü hacker meydan okudu! Mark Zuckerberg’in Facebook hesabını canlı yayında hackleyecek

Tayvan kökenli Chang Chi-yuan, canlı yayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in facebook hesabını hackleme girişiminde bulunacak.

Ünlü hacker meydan okudu! Mark Zuckerberg’in Facebook hesabını canlı yayında hackleyecek

Tayvan kökenli Chang Chi-yuan, canlı yayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in facebook hesabını hackleme girişiminde bulunacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:44
Ünlü hacker meydan okudu! Mark Zuckerberg’in Facebook hesabını canlı yayında hackleyecek

Tayland kökenli hacker Chang Chi-yuan, Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in Facebook hesabını hackleyerek, silme girişiminde bulunacağını duyurdu. Yasadışı aktivitelerde bulunmayan ve şirketlerin siber güvenlik açıklarını tespit eden ‘Beyaz Şapkalılar’ isimli bir hacker grubuna mensup olan Chang, geçtiğimiz günlerde 26 bin takipçili Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zuckerberg’in hesabını hackleyip ardından sileceğini ve bunu Facebook Live üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

‘CHANG’IN ADI FACEBOOK’A KATKIDA BULUNANLAR LİSTESİNDE’

Sputnik’in haberine göre; Ünlü hackerin adının Facebook’a katkıda bulunanlar listesinde adının olduğu öğrenildi. Facebook’un da Apple, Google, Windows gibi teknoloji devleri firmaların uyguladığı ‘hata bulanları ödüllendirme’ programına sahip olduğu belirtilirken, ödül kazanan dikkatli kullanıcıların, listede yer almaya hak kazanmalarının haricinde, tespit ettikleri açığın büyüklüğüne göre para ödülü kazandığı biliniyor.

‘İYİ BİR HACKER OLMAK İSTEMİYORUM, HATTA HACKER OLMAK İSTEMİYORUM’

Chang sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, “İyi bir hacker olmak istemiyorum, hatta hacker olmak istemiyorum. Sadece sıkıldım ve biraz para kazanabilmek için uğraşmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘HACK GİRİŞİMİ, FACEBOOK ÜZERİNDEN TSİ İLE 13.00’DE CANLI OLARAK İZLENEBİLENECEK’

Chang’in bu hack girişimi pazar günü Türkiye saatiyle 13.00’de başlayacak. Ünlü hackerin, hackleme esnasından yapacağı her şey canlı olarak izlenebilenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 milyon kişinin bilgileri çalındı!
6,5 milyon kişinin bilgileri çalındı!
Nokia efsanesi yeniden satışta
Nokia efsanesi yeniden satışta
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata
O iPhone'larda artık WhatsApp kullanılamayacak!
O iPhone'larda artık WhatsApp kullanılamayacak!
Sizin adınıza başkalarına mesajlar gönderilmiş olabilir!
Sizin adınıza başkalarına mesajlar gönderilmiş olabilir!
Amazon Türkiye resmen açıldı
Amazon Türkiye resmen açıldı
Babasının rahatsızlığına çözüm arayışı dünya ikinciliği getirdi
Babasının rahatsızlığına çözüm arayışı dünya ikinciliği getirdi
'Powerbank' sayısı telefonu geçti
'Powerbank' sayısı telefonu geçti
Şu an Türkiye'de satılan en pahalı telefon hangisi?
Şu an Türkiye'de satılan en pahalı telefon hangisi?
Bu uygulama hava saldırısını önceden haber veriyor
Bu uygulama hava saldırısını önceden haber veriyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim