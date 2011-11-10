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Ucuz Android'ler ne kadar iyi

iPhone bir tane var ve pahalı. Android'in ucuzunu bulmak mümkün. Peki ucuz Android'ler ne kadar iyi?

Ucuz Android'ler ne kadar iyi

iPhone bir tane var ve pahalı. Android'in ucuzunu bulmak mümkün. Peki ucuz Android'ler ne kadar iyi?

10 Kasım 2011 Perşembe 15:19
Ucuz Android'ler ne kadar iyi
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iPhone bir tane var ve pahalı. Android'in ucuzunu bulmak mümkün. Peki ucuz Android'ler ne kadar iyi?Bazı Android hayranları, iPhone, Windows Phone ve Blackberry'nin çok pahalı olduğunu, daha ucuza bir Android satın alınabileceğini savunuyorlar.

Ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'daki 600.000 destek aramasını ele alan bir araştırma, sorunun ucuz Android cepler olduğunu ortaya çıkardı. WDS adındaki bir kablosuz hizmet şirketi, yaptığı araştırmada donanımsal arızaların Android ceplerde daha çok meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Burada sorun aslında Android'de değil, Google'ın işletim sistemi lisanslama politikasında. Android'i lisanslamanın kolaylığı, üretimi 100 doların altına malolan ucuz telefonların ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu telefonlar, pahalı telefonlarda olduğu kadar yapıya önem vermiyorlar. Ancak dikkat çeken önemli bir nokta, araştırmanın gelişmekte olan piyasalarda değil birincil mobil piyasalarında yapılmış olması.

HTC ve Samsung gibi üreticiler, sağlam cepler üretirken ucuz telefonlar Google'ın büyük bir pazar payı kazanmasına yardımcı oluyor.

Son Güncelleme: 10.11.2011 15:19
Anahtar Kelimeler:
IphoneTeknolojiBlackBerryAndroid
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