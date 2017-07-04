Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 16:17

Uçakta Elektronik Yasağı Kalkıyor

Uçakta Elektronik Yasağı Kalkıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Uçakta Elektronik Yasağı Kalkıyor
ABD'nin uyguladığı elektronik yasağı çarşamba günü kalkıyor. Kararı duyuran Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Tablet yasağı Çarşamba günü kaldırılacak" dedi.

ABD, Türkiye’den uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağını Çarşamba günü kaldırıyor.

ABD’nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek.
,
Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.
Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal” paylaşımını yaptı.

ULAŞTIRMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “ABD uçuşlarındaki tablet yasağı kalkacak. Tablet yasağı Çarşamba günü kaldırılacak” açıklamasında bulundu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar Geliyor Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar...
Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak
Youtube’da Yeni Rekor! Gangam Style’ı Zirveden Etti! Youtube’da Yeni Rekor! Gangam Style’ı Zirveden...
Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona Basın! Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona...
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA...
Seks Devrimini Robotlar Yapacak Seks Devrimini Robotlar Yapacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar...

Haberi Oku