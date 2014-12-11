"Türkiye İnsan Klonlamaya Hazır"





Prof.Dr. Ömer Özkan, son yıllarda gündemin ilk sırasına oturan kök hücre ve kordon bağının tümörlerin tedavisinde kullanıldığını, ancak organ nakillerinde de hücrelerin yenilenmesinin çaresi olduğunu dile getirdi.



''KLONLAMA ARTIK YAPILABİLİR''



Prof. Dr. Ömer Özkan, kök hücrenin felçten migrene, kalp krizinden parkinsona hatta hemoroide kadar her derde deva olduğunun ortaya çıktığını belirterek "Kök hücre insan vücudunun ana hücresi. Organ ve dokuya dönüşebiliyor. Sonsuza kadar bölünebilme ve çoğalma yeteneğine sahip. Bilimsel olarak bir insanın aynısının üretilmesi mümkün. Klonlama artık yapılabilir duruma geldi. Ancak başta kilisenin karşı çıkması nedeniyle engelleniyor. Sadece laboratuvar çalışmalarına izin veriliyor. Araştırmaları sürdürmek adına bizim de bir Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile